Олимпийский совет Азии выступил за допуск российских спортсменов на международные турниры

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) на заседании в Бангкоке (Таиланд) выступил за допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Спортсмены полностью поддержали автономию Олимпийского движения, основанную на основных принципах олимпизма без какой-либо дискриминации по признаку национальности, религии, этнической принадлежности.

В связи с этим участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Спортсмены должны быть допущены на международные соревнования (включая Азиатские игры) без какой-либо дискриминации. Что касается участия российских и белорусских спортсменов, они должны вернуться на международные соревнования с чёткими условиями», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Среди условий названо отсутствие представителей российского или белорусского правительства, нейтральный статус (без флага или национальной символики), полное соблюдение всех антидопинговых правил, справедливость по отношению к азиатским спортсменам в квалификации.