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Российским спортсменам предложили вариант участия в Олимпиаде-2024 — отказаться от родины и стать беженцами

Российским спортсменам предложили унижение ради Олимпиады. Кто-то вообще пойдёт на такое?
Андрей Шитихин
Российским спортсменам предложили унижение ради ОИ
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Похоже, нужно будет отказаться от своей родины и стать беженцами.

Влиятельные мировые державы готовы единым фронтом выступить против участия России в Олимпиаде в Париже. После этого все вопросы об участии наших спортсменов в Играх-2024 можно считать закрытыми.

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Хотя спортсменам оставили шанс на то, чтобы принять участие в главном турнире четырёхлетия. А для кого-то и главном турнире жизни. Нужно всего ничего – покинуть Россию, стать диссидентом и выступать в качестве беженца.

Это слова министра спорта Польши Камиля Бортничука. Он выразил мнение своих коллег по итогам состоявшегося международного саммита, на котором была выработана единая позиция по участию российских и белорусских спортсменов в Играх-2024.

В ближайшее время стоит ожидать официального заявления со стороны 35 стран, которые призывают к полному запрету на участие России и Беларуси в Олимпийских играх в Париже. Пока информационные агентства приводят только отдельные слова отдельных участников этого саммита.

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Однако всё уже понятно. В Париже наших спортсменов не будет.

«Но для МОК есть компромисс. Можно создать команду беженцев отдельно для российских и белорусских спортсменов, которые являются диссидентами», – заявил Бортничук.

Это не нейтральный статус. Это унизительный, позорный компромисс. Вот даже интересно, кто из спортсменов пойдёт на такое?

Пока это не заявление Международного олимпийского комитета. И вряд ли оно будет сделано в таком категоричном виде. Но суть не поменяется.

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Пару недель назад, когда Томас Бах допустил возможность участия россиян только в нейтральном статусе и при выполнении строгих условий, несколько стран заявили о возможном бойкоте Игр. Сейчас речь о бойкоте не идёт. Просто ведущие державы мира поставят МОК перед фактом – либо мы, либо русские.

Мир без Олимпиады обойтись не сможет – это крупнейший бизнес-проект. А вот Олимпиада без России обойдётся легко.

Выбор, к сожалению, будет очевидным.

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