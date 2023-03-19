Женская сборная Испании по мини-футболу обыграла Украину и стала победителем Евро-2023

Сборная Испании по мини-футболу выиграла чемпионат Европы среди женских команд, финальная часть которого проходила в Дебрецене (Венгрия).
В финале турнира испанки уверенно обыграли представительниц Украины со счётом 5:1, забив три безответных мяча уже в первом тайме.
Таким образом, сборная Испании защитила титул, поскольку являлась действующим чемпионом Европы.
Отметим, что для сборной Украины это был первый финал женских континентальных первенств в истории.
Ранее, в матче за 3-е место, сборная Португалии буквально не заметила сопротивления хозяев чемпионата команды Венгрии, разгромив соперника с двузначным счётом 12:0.
Чемпионат Европы. Женщины. матч за 3-е место:
Венгрия — Португалия 0:12 (0:4)
Чемпионат Европы. Женщины. Финал:
Украина — Испания 1:5 (0:3)
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