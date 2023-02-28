«Зачем вы издеваетесь над нами?» Финал Кубка России завершился грандиозным скандалом

Финал Кубка России по мини-футболу между «Синарой» и «КПРФ» завершился крупным судейским скандалом. Клуб из Екатеринбурга забил победный гол после спорного момента: Сергей Абрамов убежал в атаку после того, как остановил рукой опасный удар в собственной штрафной. Инцидент – по-настоящему странный. Что говорят о нём в мини-футбольном мире?

«Праздник мини-футбола испорчен»

Для «КПРФ» этот финал Кубка России был первым в истории. И сперва всё складывалось хорошо: москвичи после первого тайма вели 3:1. Но во второй половине встречи «Синара» отыгралась и перевела её в овертайм – 3:3.

В начале дополнительного времени екатеринбуржцы вышли вперёд – 4:3. А под конец овертайма разразилась настоящая драма. За пять секунд до конца матча «Синара» отправила мяч в ворота соперника, но в самом начале эпизода игрок уральцев Сергей Абрамов остановил его рукой в собственной штрафной. Пока москвичи возмущались бездействием судьи, Абрамов убежал в атаку и забил победный гол в пустые ворота – 5:3. В итоге «Синара» стала обладателем Кубка России, а «КПРФ» осталось лишь жаловаться на несправедливое судейство.

Новость по теме Видеообзор скандального финала Кубка России между «Синарой» и «КПРФ»

Первое недовольство московский клуб выразил через свою пресс-службу, которая в отчёте о матче довольно дерзко прокомментировала спорный эпизод.

«Мяч, очевидно, попал в руку Сергея Абрамова в собственной штрафной, эта рука прервала потенциальную голевую передачу, – рассказывается в обзоре игры. – Судьи нарушение не зафиксировали (не заметили, решили не замечать, пропустили – на ваш выбор). Абрамов забил в пустые ворота – 3:5…

Обидно, что такой праздник мини-футбола был испорчен ключевым неправильным решением судейской бригады. И, конечно, подобная ситуация наводит на мысли о необходимости системы VAR в мини-футболе».

Артём Ниязов контролирует мяч Фото: rfs.ru

«Это стыд и позор системы судейства»

Следом претензии начали высказывать и футболисты.

Артём Ниязов не понял, почему рефери не судили матч честно.

«Конечно, очень обидно. Упустить такую игру – психологически и морально тяжело, – сказал Артём. – Сами виноваты, могли довести матч до победы, но когда у тебя так отбирают её… Лучше просто по игре уступить, чем вот так, как произошло. Думаю, все всё прекрасно понимают. Не знаю, почему так…

Всё было в наших руках, можно было и 10-метровый забить, и в пустые ворота. Однако теперь всё крутится вокруг одного, не спорного, а очевидного эпизода. Одно дело, если бы мы что-то выпрашивали или придумывали. Но когда судья стоит рядом… Почему нельзя по-честному всё рассудить? Нам не надо помогать, у нас и так сильная команда. Зачем вы издеваетесь над нами? Один человек отобрал мечту и цель у 20 футболистов».

Жёстко раскритиковал судейство генеральный директор «КПРФ» Аркадий Белый. Он назвал случившееся стыдом и позором.

«То, чего мы опасались перед матчем, случилось. Судьи не выдержали давления. Владимир Кадыков и Григорий Зеленцов испортили и дискредитировали этот финал, – заявил Белый. – Лично нам просто стыдно, что судейство в ярком и зрелищном финале такое. Это стыд и позор системы судейства российского мини-футбола. Есть вопросы и к руководству судейского корпуса, и лично к Николаю Владимировичу Цаплину.

Эпизод, о котором мы говорим, повлиявший на исход финала, – лёгкий эпизод, несложный для судьи, очевидный, видимый для всех без всяких видеоповторов. И он повлиял на результат напрямую.

Арбитр финала Григорий Зеленцов Фото: rfs.ru

Это не был матч равных возможностей, это были результативные ошибки в пользу хозяев, коими являлись футболисты «Синары». Мы играли неплохо, случиться могло как угодно, но, к сожалению, судейские решения впрямую повлияли на результат. По этой причине титул «Синары» сегодня имеет немножко двусмысленное значение».

Спустя сутки после матча на официальном сайте «КПРФ» появился философский пост, посвящённый поражению в матче. Там клуб снова раскритиковал судейство в финале Кубка России.

«P. S. Наверное, не так печально уступить в финальном матче за Кубок, как испытать разочарование в каких-то по-настоящему серьёзных и важных вещах. Которые нас мотивируют, двигают вперёд, заставляют развивать наш вид спорта.

Могут ли лучшие в своей профессии «ошибиться» в самом простом и очевидном для всех? Могут ли претендующие на то, чтобы быть кумирами детей и молодых спортсменов, отбросить даже минимальный фэйр-плэй на глазах у всей страны? Это важные вопросы. Важнее того, чей кубок», – говорится в публикации.

«Момент в концовке обсуждать не хочу»

Главный тренер «КПРФ» Бесо Зоидзе не стал комментировать спорный момент.

«Поздравляю «Синару», она билась, верила до конца. Момент в концовке обсуждать не хочу. В любом случае жизнь продолжается, команда будет бороться за победу в чемпионате. Нужно всё это пережить, перебороть. Будем доказывать свою состоятельность в чемпионате», — высказался Зоидзе.

Решил не упоминать об инциденте и исполняющий обязанности главного тренера екатеринбургского клуба Павел Чистополов.

«Невероятно тяжёлый матч, по игре нам сегодня было очень сложно. МФК «КПРФ» нас превосходил в движении, в моментах, они были активны, напрягали, — пояснил Чистополов. — Но мы сегодня выиграли за счёт игры «пять на четыре». Когда забили второй гол, а особенно когда сравняли – была сумасшедшая энергетика зала, это всё придаёт дополнительную энергию, появляются силы, и на всех морально-волевых качествах команда доиграла этот матч».

Да и в целом в «Синаре» о спорном моменте предпочитают ничего не говорить. На официальном сайте клуба отчёты о матче содержат лишь сухие факты.

«Синара» празднует победу в Кубке России Фото: rfs.ru

А президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев обмолвился о неоднозначном судействе.

«Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник. Хотел бы поблагодарить Российский футбольный союз (РФС), Григория Викторовича Иванова (президент «Синары». — Прим. «Чемпионата») и всех, кто занимался организацией матча, потому что действительно получился шикарный матч, давно не был в такой атмосфере. Там, конечно, могут быть вопросы к судейству в конце матча, но в целом, конечно, праздник удался. Хотелось бы, чтобы судьи тоже соответствовали уровню мероприятий», – приводит слова Алаева ТАСС.

«Игра забудется, а цифры останутся навсегда!»

Официальные представители «Синары» стараются избегать острой темы, а болельщики команды смело защищают её в социальных сетях.

«Они из 1:3 сделали 4:3. Это уже победа! Так что не нойте, что вам пенку не поставили».

«Такую игру сумели вытащить. Молодцы, все дружно. Очень волевая победа. А хейтеры скажут, что пенальти! Но это всего лишь хейтеры. Результат на табло».

«Не стоит смотреть на судейство! Счёт на табло! Игра забудется, а цифры останутся навсегда!»

Не отстают и фанаты «КПРФ», упрекающие соперников в нечестной игре.

«Синара» не может – судья поможет».

«Чуваки, без обид, ну это же прям клоунада. Как вообще можно праздновать такую победу? Мы бандой смотрели и ржали в голос».

«Такой кубок и команде врага не пожелаешь. Хорошо, что он достался «Синаре».

Споры, конечно, сейчас уже ничего не изменят. Кубок России так и останется у «Синары», а «КПРФ» продолжит жалеть об упущенной победе.