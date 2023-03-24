В МОК высказались о продлении отстранения российских легкоатлетов от международных стартов

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Совета World Athletics восстановить статус ВФЛА, но оставить в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов из-за ситуации на Украине.

Ранее президент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе, но возложил окончательное решение этого вопроса на международные федерации по видам спорта. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что речи о возвращении россиян и белорусов на международную арену до окончания СВО не идёт.

«МОК принял к сведению решение World Athletics. Решения об участии в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации. Важно отметить, что участие в парижской Олимпиаде на данный момент не является частью дискуссии», — приводит ответ пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».