В МОК высказались о продлении отстранения российских легкоатлетов от международных стартов

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Совета World Athletics восстановить статус ВФЛА, но оставить в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов из-за ситуации на Украине.
Ранее президент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе, но возложил окончательное решение этого вопроса на международные федерации по видам спорта. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что речи о возвращении россиян и белорусов на международную арену до окончания СВО не идёт.
«МОК принял к сведению решение World Athletics. Решения об участии в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации. Важно отметить, что участие в парижской Олимпиаде на данный момент не является частью дискуссии», — приводит ответ пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».
- 24 марта 2023
-
20:10
-
17:29
-
17:15
-
14:00
-
10:04
- 23 марта 2023
-
22:23
-
21:53
-
21:27
-
21:08
-
20:49
-
20:41
-
20:10
-
18:00
-
17:30
-
16:50
-
15:25
-
13:08
-
11:01
-
10:28
-
01:20
- 22 марта 2023
-
19:04
-
15:34
-
15:18
-
10:07
- 21 марта 2023
-
19:03
-
17:47
-
13:30
- 20 марта 2023
-
23:38
-
22:56
-
21:20
-
19:58
-
19:43
-
16:21
-
15:36
-
12:36