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В МОК высказались о продлении отстранения российских легкоатлетов от международных стартов

В МОК высказались о продлении отстранения российских легкоатлетов от международных стартов
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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Совета World Athletics восстановить статус ВФЛА, но оставить в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов из-за ситуации на Украине.

Ранее президент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе, но возложил окончательное решение этого вопроса на международные федерации по видам спорта. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что речи о возвращении россиян и белорусов на международную арену до окончания СВО не идёт.

«МОК принял к сведению решение World Athletics. Решения об участии в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации. Важно отметить, что участие в парижской Олимпиаде на данный момент не является частью дискуссии», — приводит ответ пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

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