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На женской шоссейной велогонке «Гент — Вевельгем» произошёл массовый завал

На женской шоссейной велогонке «Гент — Вевельгем» произошёл массовый завал
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На прошедшей в воскресенье, 26 марта, женской классической шоссейной велогонке «Гент — Вевельгем» случился массовый завал.

Участницами инцидента стали порядка десяти велогонщиц.

Победительницей гонки стала серебряный призёр Олимпиады-2020 швейцарская велогонщица Марлен Ройссер из команды SD Worx. Второе место заняла американка Меган Ястраб, представляющая Dsm. Тройку призёров замкнула нидерландская спортсменка Майке ван дер Дуин из Canyon//SRAM Racing.

«Гент — Вевельгем» — ежегодная классическая шоссейная велогонка. Проводится по дорогам бельгийского региона Фландрия, из Гента в Вевельгем. В 2014 году стала проходить в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI.

В 2022 году победительницей однодневки стала итальянка Элиза Бальзамо.

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