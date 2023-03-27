На женской шоссейной велогонке «Гент — Вевельгем» произошёл массовый завал
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На прошедшей в воскресенье, 26 марта, женской классической шоссейной велогонке «Гент — Вевельгем» случился массовый завал.
Участницами инцидента стали порядка десяти велогонщиц.
Победительницей гонки стала серебряный призёр Олимпиады-2020 швейцарская велогонщица Марлен Ройссер из команды SD Worx. Второе место заняла американка Меган Ястраб, представляющая Dsm. Тройку призёров замкнула нидерландская спортсменка Майке ван дер Дуин из Canyon//SRAM Racing.
«Гент — Вевельгем» — ежегодная классическая шоссейная велогонка. Проводится по дорогам бельгийского региона Фландрия, из Гента в Вевельгем. В 2014 году стала проходить в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI.
В 2022 году победительницей однодневки стала итальянка Элиза Бальзамо.
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