Шахматистка Александра Горячкина отказалась пожимать руку директору Гран-при в Индии

Скандалы женского этапа Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели (Индия) не ограничились снятием с соревнований уже приехавших в Индию шахматисток. Одна из трёх российских участниц, Александра Горячкина, отказалась перед стартовой партией пожать руку директору турнира Бхарату Сингх Чаухану, сообщает ChessBase India.
Глава оргкомитета лично принёс шахматисткам извинения, а затем хотел обменяться с ними рукопожатиями. Получилось со всеми, кроме Горячкиной, которая не подала руку в ответ.
Напомним, сразу по приезде в Индию с соревнований снялась представительница Казахстана Жансая Абдумалик. Организаторы не встретили Абдумалик в аэропорту, несмотря на то что она прилетела ночью, окна её номера в отеле выходили на свалку с горящим мусором, а персонал просил шахматистку не выходить на улицу, так как это опасно. Соревнования, которые оказались под угрозой срыва, всё же решено было провести. Но тут на 1-й тур не явилась немка Элизабет Петц. Как выяснилось, она тоже покинула турнир, так как была не согласна с неравными условиями: из-за снятия Абдумалик количество партий белым и чёрным цветом у шахматисток оказалось не одинаковым.
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