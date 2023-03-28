Красноярский «Енисей» победил в первом матче раунда плей-офф волейбольной Суперлиги

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«Енисей» (Красноярск) одержал победу над командой из Ленинградской области «Динамо-ЛО»в первом матче квалификационного раунда плей-офф в чемпионате России.

Игра завершилась в четырёх сетах (24:26, 25:23, 25:15, 25:20).

Следующий ответный матч состоится 31 марта в 18:00.

Сегодня состоятся ещё три встречи в рамках квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — начало матча – в 17:00 мск.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — матч стартует в 17:00 мск.

АСК (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — начало матча – в 19:00 мск.

Согласно регламенту чемпионата России, четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата — «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» — вышли сразу в четвертьфинал, а команды, которые заняли с пятого по 12-е места, проведут дополнительный раунд плей-офф с играми до двух побед с «золотым» сетом.