Гандболистки ЦСКА одержали 33-ю победу подряд в чемпионате России, обыграв «Звезду»

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Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Московский ЦСКА одержал 33-ю победу подряд, на выезде уверенно обыграв звенигородскую «Звезду» со счётом 32:27. Армейский клуб опережает ближайшего преследователя в таблице на 15 очков и имеет матч в запасе.

Идущий на втором месте «Ростов-Дон» уступил тольяттинской «Ладе» со счётом 26:27. «Кубань» переиграла волгоградский клуб «Динамо-Синара» (27:26) и сократила отставание от занимающей пятое место в таблице «Звезды» до одного очка.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Группа «А»

«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон» 27:26 (15:14).

«Звезда» (Московская область) — ЦСКА (Москва) 22:41 (9:23).

«Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) 27:26 (18:15).