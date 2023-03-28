Олимпийский чемпион Александр Бутько подписал контракт с казанским «Зенитом»

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько, чья дисквалификация за употребление допинга истечёт 31 марта, вернётся в казанский «Зенит».
37-летний игрок подписал контракт с клубом до конца сезона, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Согласно правилам дисквалифицированный спортсмен может возобновлять тренировки за два месяца до окончания срока отстранения, поэтому уже с 1 февраля волейболист тренировался вместе с командой «Академия-Казань», фарм-клубом «Зенита».
Напомним, в ноябре 2022 года волейболист был дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Его допинг-проба, сданная в апреле 2014 года, оказалась положительной.
Александр Бутько выиграл золотые медали Олимпийских игр в Лондоне в составе сборной России в 2012 году.
- 28 марта 2023
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