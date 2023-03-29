Яковлев — о победе в матче с «Уралом»: всё будет решаться в Уфе

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Роман Яковлев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (3-1) в первом матче квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги.

«Эта победа, кроме морального удовлетворения, не несёт никакой смысловой нагрузки – всё равно всё будет решаться в Уфе. Хорошо, конечно, что выиграли 3:1, не ушли в пятую партию, сумели вернуться в игру. Но матч можно разделить на два отрезка – в начале играли хорошо, держали уровень и концентрацию, а потом… Скажу банальную вещь, но волейбол – это игра ошибок. Мы рассыпались в третьей партии, когда начали допускать ошибки, и то же самое случилось с командой Уфы – вели четыре очка и сделали пять своих ошибок в атаке. Когда мы научимся минимизировать брак в игре, тогда всё станет смотреться намного красивее. Хорошо, что выиграли сегодня, но главное — ничего о себе не возомнить после этой победы. Повторюсь, всё решаться будет в Уфе – как там сыграем, так всё и будет», — приводит слова Яковлева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ответная встреча состоится 31 марта и начнётся в 17:00 мск. При необходимости будет сыгран «золотой» сет.