«Явный лидер — это казанский «Зенит». Итоги регулярного чемпионата России по волейболу

Тренеру казанцев приходится специально усложнять жизнь своей команде. Чтобы не расслаблялись!

24 марта завершился регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских клубов Суперлиги, по итогам которого, как и в прошлом сезоне, первые четыре места заняли «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» и «Локомотив», что позволило этому квартету выйти в плей-офф напрямую.

В первой части чемпионата страны «Зенит» выдал внушительную победную серию, а Аль Хачдади стал лучшим бомбардиром.

Подводим итоги регулярного чемпионата сезона-2022/2023.

«Пытаюсь усложнять жизнь команде»

Регулярный чемпионат России по волейболу завершился победой казанского «Зенита». Лидер проиграл лишь два раза, да и то в начале сезона. Верх над ним брали «Динамо» (3:2) и питерский «Зенит» (3:2). Зато после этого казанцы выдали самую длинную победную серию в 24 матча. Всего «Зенит» одержал 28 побед в 30 турах.

Столичное «Динамо» также победило в 28 матчах, однако в турнирной таблице казанцы опередили москвичей на три очка.

Главный казанцев Алексей Вербов рассказал, что заключительная часть регулярного чемпионата складывалась для команды более чем замечательно, поэтому он искусственно создавал для «Зенита» стрессовые ситуации:

«Я в последних матчах пытаюсь создавать всевозможный стресс, усложнять жизнь команде. Когда-то заменами, ротацией состава. Пытаемся искать усложнения, потому что последние матчи складываются для нас благоприятно, даже чересчур.

МВК «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Понимаем, что плей-офф – это совсем другая жизнь. Закончено наше определённое доминирование, и нужно начинать всё с чистого листа. В то же время отмечу, что уровень и качество нашей игры не позволяли остальным находиться рядом. Главное эту уверенность продлить как можно дольше. С этим хорошим состоянием и настроем продолжать радовать себя и болельщиков», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита».

Стоит напомнить, что казанский «Зенит» и в прошлом году выиграл регулярный чемпионат, выиграв 25 матчей из 26, однако в плей-офф смог добраться только до бронзы. Золотые медали достались московскому «Динамо».

«Сегодня явный лидер — это казанский «Зенит»

По итогам регулярки в плей-офф напрямую прошли четыре лучшие команды – «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит – Санкт-Петербург» и «Локомотив». Ещё четыре участника плей-офф будут выбраны по итогам квалификационного турнира, в котором сыграют команды, занявшие 5–12-е места в регулярке.

Пары «Белогорье» – «Газпром-Югра», «Кузбасс» – АСК, «Динамо-ЛО» – «Енисей» и «Урал» –«Факел» сыграют в квалификационном турнире по два матча, а в случае равного количества очков проведут «золотой сет». Четыре победителя квалификационного раунда в четвертьфинале встретятся с квартетом лучших команд регулярного чемпионата.

Самым результативным игроком регулярного чемпионата стал Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья». За сезон он набрал 509 очков и на восемь очков опередил диагонального Кирилла Клеца из «Кузбасса». Преодолеть 500-очковый рубеж больше не удалось никому. Третье место в списке занял нападающий «Локомотива» Илья Казаченков – у него 432 очка.

Мохамед Аль Хачдади Фото: ВК «Белогорье»

Результаты и уровень регулярного чемпионата в сезоне-2022/2023 среди мужских команд Суперлиги оценил вице-президент Всероссийской федерации волейбола, бывший тренер национальной команды Геннадий Шипулин:

«Чемпионат был довольно-таки интересный. Откровенно говоря, я не увидел больших изменений. Лидеры остались по-прежнему те же: «Зенит-Казань», «Динамо», петербургский «Зенит» и «Локомотив». Мне понравился формат, что первая четвёрка отдыхает, а остальные восемь команд, следующие по турнирной таблице, разыграют первый плей-офф. Мне приятно, что по-прежнему есть команды, воспитывающие молодёжь. Это и «Факел», и «Самотлор», и «Белогорье», и «Локомотив». Поэтому молодёжь у нас растёт, открываются новые имена. Очень приятно, что у нас есть целые волейбольные династии. Это не может не радовать. На сегодняшний день есть явный лидер – это казанский «Зенит». По первому плей-офф, скорее всего, расклад будет в пользу тех команд, которые идут в верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Шипулина телеграм-канал радио Движение».