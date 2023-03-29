Легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина скончалась в возрасте 91 года

Легендарная советская и украинская гимнастка, заслуженный тренер СССР и Украины Альбина Дерюгина ушла из жизни в возрасте 91 года.
«С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики Альбины Николаевны Дерюгиной. Она пришла в художественную гимнастику на заре её зарождения и считается основоположницей этого вида спорта на Украине.
Сегодня её воспитанницы известны во всём мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения всё новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.
От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны», — говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.
Напомним, Дерюгина занимала пост старшего тренера сборной СССР до 1992 года, а позже возглавила сборную Украины.
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