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Легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина скончалась в возрасте 91 года

Легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина скончалась в возрасте 91 года
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Легендарная советская и украинская гимнастка, заслуженный тренер СССР и Украины Альбина Дерюгина ушла из жизни в возрасте 91 года.

«С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики Альбины Николаевны Дерюгиной. Она пришла в художественную гимнастику на заре её зарождения и считается основоположницей этого вида спорта на Украине.

Сегодня её воспитанницы известны во всём мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения всё новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны», — говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, Дерюгина занимала пост старшего тренера сборной СССР до 1992 года, а позже возглавила сборную Украины.

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