Чемпион мира в лыжной акробатике Павел Кротов скончался в возрасте 30 лет

Чемпион мира 2021 года в командном первенстве, российский фристайлист Павел Кротов скончался на 31-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России. 24 апреля спортсмену мог исполниться 31 год.

Трагедия произошла в субботу, 25 марта. Причины смерти спортсмена не разглашаются.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», – говорится в сообщении ФФР.

Кротов вошёл в состав сборной России по фристайлу в 2011 году. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан) Кротов в составе сборной России завоевал золотую медаль в соревнованиях по командной акробатике, а также личную бронзу в той же акробатике.