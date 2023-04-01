Волейболистки московского «Динамо» выиграли регулярный чемпионат России

Завершились пять матчей 26-го, заключительного, тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Лидер соревнований московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат победой над «Липецком» со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:19). Также выиграли заключительные матчи предварительного этапа калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс», занявшие второе и третье места соответственно.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 26-й тур
«Протон» (Саратов) – «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (21:25, 25:20, 21:25, 25:20, 15:7).
«Енисей» (Красноярск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 20:25)
«Динамо» (Москва) – «Липецк» (Липецкая обл.) — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19)
«Тулица» (Тульская обл.) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (16:25, 25:16, 22:25, 22:25)
«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)
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