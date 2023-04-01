Определились четвертьфинальные пары в женской волейбольной Суперлиге

Определились четвертьфинальные пары чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Единственный оставшийся матч предварительного этапа, в котором «Уралочка-НТМК» завтра, 2 апреля, примет «Минчанку», не повлияет на расстановку команд в топ-8 регулярного чемпионата.

Четвертьфинальные пары

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Краснодар)

«Локомотив» (Калининградская обл.) — «Тулица» (Тульская обл.)

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Протон» (Саратов)

Четвертьфинальные серии до двух побед начнутся 5 апреля на площадках команд, занявших 1–4-е места на предварительном этапе (указаны первыми). Вторые матчи состоятся 9 апреля. Хозяевами станут команды, занявшие 5–8-е места в регулярном чемпионате. Третьи матчи в случае необходимости пройдут там же, где и первые.