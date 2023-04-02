В велогонке «Тур Фландрии» произошёл массовый завал

В велогонке «Тур Фландрии», которая состоялась 2 апреля в Брюгге (Бельгия), произошёл массовый завал, где десятки гонщиков упали на землю.

Гонщик из Польши, выступающий за команду из Бахрейна, Филип Мачеюк оказался в траве у дороги и хотел вернуться на трассу. Однако сделал это настолько резко, что многие гонщики упали.

Больше всех пострадал велогонщик из Бельгии Тим Велленс. Его доставили в больницу.

Фото: Eurosport

«Мне очень жаль, что я допустил ошибку, которая привела к аварии. Я надеюсь, что все участники здоровы и находятся в безопасности. Этого не должно было случиться, и с моей стороны это большая ошибка.

У меня не было намерения совершить это. Всё, что я могу сделать сейчас, – это извиниться за свою ошибку и извлечь из неё уроки на будущее.

Еще раз извините, пелотон, товарищи по команде и болельщики», — написал гонщик в своих социальных сетях.

Велогонка. «Тур Фландрии». 273,4 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 6:12.07.

2. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck) +16 сек.

3. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) +1.12.

4. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – то же время.

5. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) – то же время.