РФС получил разрешение от ФИФА на внедрение системы видеопомощи в мини-футболе

Российский футбольный союз получил разрешение от ФИФА на внедрение системы видеопомощи в мини-футбольной Суперлиге.
Ранее РФС внедрил систему видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах Российской Премьер-Лиги, а в этом сезоне тестирует данную систему в Первой лиге. Следующим технологическим шагом станет внедрение системы видеопомощи (Video Support) на матчах мини-футбольной PARI Суперлиги.
Планируется, что она начнёт работать в решающих матчах плей-офф PARI Суперлиги.
В настоящий момент РФС разрабатывает регламент использования видеопомощи на матчах PARI Суперлиги. На последнем чемпионате мира по мини-футболу в 2021 году система видеопомощи состояла из двух мониторов у поля: один для оператора повтора, второй для судей, которые просматривали конкретные моменты с помощью оператора повтора. Система могла быть задействована только по запросу одного из главных тренеров команд.
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