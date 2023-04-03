Александра Горячкина вышла на второе место на этапе Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели

В Нью-Дели (Индия) завершились все партии 9-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами выиграла у представительницы Индии Харики Дронавалли. Ещё одна российская шахматистка Полина Шувалова чёрными фигурами уступила грузинке Нино Бациашвили.
Лидер соревнований Бибисара Асаубаева из Казахстана сыграла вничью с Наной Дзагнидзе из Грузии. Также не выявили лучшую индианки Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру.
Положение участниц после 9-го тура:
1. Бибисара Асаубаева — 5,5 очка из 8.
2. Александра Горячкина — 5 из 7.
3. Чжу Цзиньэр — 4,5 из 7.
4. Екатерина Лагно — 4 из 7.
5–6. Полина Шувалова, Хампи Конеру — по 3,5 из 7.
7. Харика Дронавалли — 3 из 7.
8. Нино Бациашвили — 2,5 из 7.
9. Нана Дзагнидзе — 2,5 из 8.
10. Рамешбабу Вайшали — 2 из 7.
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