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Питерский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче плей-офф чемпионата России

Питерский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче плей-офф чемпионата России
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«Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Динамо-ЛО» в трёх сетах в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги (25:14, 25:17, 25:17).

Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал.

Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/4 финала. 1-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
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