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Волейболистки московского «Динамо» уверенно выиграли 1-й матч четвертьфинальной серии ЧР

Волейболистки московского «Динамо» уверенно выиграли 1-й матч четвертьфинальной серии ЧР
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Стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. В её рамках московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 32:30) обыграло «Динамо» из Краснодара на домашней арене.

Пари Суперлига - плей-офф (ж). 1/4 финала. 1-й матч
05 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар

Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Второй матч серии между «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Краснодар) пройдёт 9 апреля.

Отметим, что московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат Суперлиги, а краснодарки вышли в плей-офф с последнего, восьмого места.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, первый матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:23, 32:30).

Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград).

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