Волейболистки московского «Динамо» уверенно выиграли 1-й матч четвертьфинальной серии ЧР
Поделиться
Стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. В её рамках московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 32:30) обыграло «Динамо» из Краснодара на домашней арене.
Пари Суперлига - плей-офф (ж). 1/4 финала. 1-й матч
05 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Второй матч серии между «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Краснодар) пройдёт 9 апреля.
Отметим, что московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат Суперлиги, а краснодарки вышли в плей-офф с последнего, восьмого места.
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, первый матч
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:23, 32:30).
Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград).
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
22:17
-
22:09
-
21:49
-
21:06
-
20:49
-
16:39
-
16:13
-
15:05
-
14:40
-
14:39
-
14:22
-
14:06
-
13:34
-
12:57
-
12:44
-
12:41
-
12:35
-
12:29
-
12:21
-
10:21
-
09:00
-
00:10
-
00:10
- 4 апреля 2023
-
23:53
-
23:45
-
23:24
-
23:20
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:20
-
22:05
-
22:01
-
21:40
-
21:15
Партнерский контент