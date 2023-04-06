«Такой выбор сделала не из-за денег». Софья Просвирнова — о переезде в Данию

25-летняя российская шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала, как будет складываться её жизнь в Дании после смены спортивного гражданства.
Просвирнова — четырёхкратный призёр чемпионатов мира, пятикратная чемпионка Европы. К решению о смене гражданства она пришла по семейным обстоятельствам. В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.
«С тренировками в Дании непросто. Команды по шорт-треку нет вообще, конькобежного катка – тоже. Поэтому ищем варианты в других странах. Рабочая схема – США. Там хорошая группа, Виктор с ними прогрессирует, плюс я тоже могу присоединиться. Мы уже обговорили это. Тренер у них отличный, Виктор ему доверяет.
Будет интересно попробовать себя в лонг-треке. Я уже покаталась немного в прошлом сезоне – мне очень понравились тренировки. Плюс сбегала какие-то соревнования, получилось неплохо. Чувствую, что, если вложусь в коньки, что-то должно получиться. А в шорт-трек пока просто не тянет. Хочется чего-то нового.
С зарплатой в Дании сложно. Такой поддержки, как в России, конечно же, нет. Такой, судя по общению с иностранными спортсменами, нет вообще нигде. Отчасти поэтому у нас такие результаты.
А в Дании спорт больше как хобби. И даже люди в федерации не особенно понимают, что такое профессиональный спортсмен. К Виктору, например, они относятся скорее как к ребёнку. Им важны не столько результаты, сколько его психологический комфорт. Что касается зарплаты, в первый год мне вообще ничего не будут платить. А потом, если увидят потенциал, что-то будет полагаться. Хотя со стипендиями в России опять же это не идёт ни в какое сравнение. Но я такой выбор сделала не из-за денег», — приводит слова Просвирновой Sports.ru.
Просвирнова пояснила, что выступать на Кубке мира в сезоне-2023/2024 сможет, только если Международный союз конькобежцев (ISU) сделает для неё исключение. В иной ситуации сезон ей придётся пропустить.
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