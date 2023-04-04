«Как мешать воссоединению двух сердец?» Российская спортсменка поменяла флаг из-за любви

Шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила о смене спортивного гражданства. Она хочет быть рядом с мужем-датчанином.

После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в марте 2022-го многие предполагали, что случаи перехода российских спортсменов в сборные других стран станут обыденностью. Спустя год о массовой смене спортивного гражданства российскими атлетами говорить не приходится, однако некоторые на такой переход всё-таки решаются.

На этот раз о намерении сменить спортивное гражданство рассказала четырёхкратный призёр чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова. Россиянка планирует выступать за команду Дании. По словам спортсменки, она приняла такое решение из-за желания быть рядом со своим мужем – датским конькобежцем Виктором Торупом.

Разбираемся, какую спортсменку потерял наш шорт-трек.

Участница трёх Олимпиад, призёр чемпионатов мира

Софьей Просвирновой всего 25 лет, однако она уже успела принять участие в трёх Олимпиадах, выиграть четыре медали на чемпионатах мира и стать пятикратной чемпионкой Европы. Её лучшим результатом на Олимпийских играх – 2022 стал выход в полуфинал на дистанции 1500 метров.

Софья Просвирнова Фото: Из личного архива спортсменки

После Игр спортсменка заявила, что пропустит сезон-2022/2023 для восстановления после олимпийского сезона. Также Просвирнова призналась, что и вовсе думала о завершении карьеры, но всё-таки приняла решение остаться в спорте. Более того, ещё летом 2022 года она надеялась, что сможет выступать за Россию на международном уровне.

«Принятие решения о пропуске сезона имело много факторов. Я нацеленно готовлюсь к сезону-2023/2024 и искренне верю, что это поможет мне вернуться в спорт сильнее. Я также очень надеюсь, что к этому времени я смогу представлять Россию на международной арене», – писала Просвирнова.

«Не готова идти на такие жертвы»

В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за конькобежца из Дании Виктора Торупа. Пара познакомилась на соревнованиях в США, после чего несколько лет Софья и Виктор жили в разных странах, но сохраняли отношения на расстоянии. Во время пандемии спортсмены вместе отправились в Португалию, а в 2021 году Виктор сделал девушке предложение.

Софья Просвирнова и Виктор Торуп Фото: Из личного архива Софьи Просвирновой

Именно из-за желания находиться вместе со своим мужем Просвирнова и приняла решение сменить спортивное гражданство. Девушка рассказала, что она не может тренироваться вне страны и выступать за Россию, в то время как её мужу, по словам спортсменки, не дают разрешение готовиться в России.

«Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние девять лет. Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работе и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене.

Но есть и другая сторона медали.

Реалии таковы, что, пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а меня – быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры.

Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», – написала Просвирнова в соцсетях.

«Будет выступать на больших коньках»

Спортсменка рассказала, что в Дании она будет выступать не в шорт-треке, а перейдёт в конькобежный спорт. Также она заявила, что сможет уже в этом сезоне выступить за сборную Дании, если её переход будет одобрен.

«Подаётся запрос в Союз конькобежцев Дании – там нам уже одобрили переход. Сейчас ждём подтверждения от Союза конькобежцев России. Потом заполняешь анкеты и отправляешь вместе с ответом Союза конькобежцев России в ISU. Нужно получить ответ и от них. Если переход одобрят, то уже в этом сезоне смогу выступать за сборную Дании», – рассказала Софья Просвирнова о процедуре перехода «Матч ТВ».

Судя по всему, от Союза конькобежцев России спортсменка необходимое подтверждение получит. Глава Союза Николай Гуляев прокомментировал решение Просвирновой поменять спортивное гражданство:

«Это решение Софьи. Она вышла замуж больше года назад за датчанина, и ей хочется быть со своим мужем. Совмещать тренировки и выступления в России с нахождением с супругом практически невозможно. Это никакая не политическая история. Какое я имею право препятствовать воссоединению двух сердец?» – приводит слова Гуляева «РИА Новости».