Зоран Терзич станет главным тренером «Динамо-Ак Барс»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев рассказал о смене тренерского штаба в казанском клубе «Динамо-Ак Барс».

«Я с уважением отношусь к казанской команде, но сейчас они явно переживают не лучшие времена. Вся лига знает, что Казань меняет тренера, у них перестройка, и всё это не добавляет сейчас позитива игрокам и тренеру.

В целом это уже не секрет, в Казани со следующего сезона командой будет руководить главный тренер сборной России Зоран Терзич. Он предпринимает большие усилия по формированию и усилению команды. Я чувствую это и по нашему коллективу. Несколько наших игроков уже подписали контракты с казанским клубом на следующий год. Были предприняты огромные усилия со стороны Терзича, чтобы наш легионер Наталия Перейра перешла к ним, но Перейра считает наш клуб своим домом, она решила остаться.

Наталия продолжит выступление в нашей команде в следующем сезоне, чему мы несказанно рады. И специалисты, и простые болельщики не перестают удивляться профессионализму Наталии, отношению к своим обязанностям, к волейболу. Верим, что наши успехи в соревнованиях продолжатся в том числе и благодаря ей», — рассказал Зиничев в интервью «Матч ТВ».

Зоран Терзич, тренер женской сборной России, три года работал с провинциальной «Омичкой», сезон – со столичным «Динамо», а последнее время в турецком «Фенербахче» тренирует звёздных игроков из России — Арину Федоровцеву и Анну Лазареву.