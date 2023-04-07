Волейболистка Гончарова продолжит выступать в московском «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев рассказал о своём отношении к российской волейболистке Наталии Гончаровой и поделился информацией о предстоящих трансферах в клубе.

«Про Наташу Гончарову я готов говорить всегда и сколько угодно. Наташа — уникальное явление в российском женском волейболе. Пришла к нам в клуб в 2006 году вместе со своей сестрой Валерией и сначала играла в нашем фарм-клубе. Они переехали с Украины. Следующие два года с учетом нюансов оформления переходов в Международной федерации волейбола (FIVB) мы делали ей волейбольное гражданство, и только в 2008 году она присоединилась к основной команде «Динамо».

Википедия считает, что Гончарова в составе «Динамо» с 2008 года. Это ошибка. Наталия Гончарова с нами с 2006 года, уже 17 лет. Я даже не знаю, с кем её можно сравнить. Если ли вообще в современном российском волейболе игрок, который 17 лет не покидал родной клуб, был его лидером, капитаном, лицом, звездой, красавицей? На мой взгляд, такого человека больше нет.

Я рад сообщить, что Наташа остается с нами на следующий сезон. Поэтому наши лидерские ряды в следующем сезоне возглавят две Наталии — Гончарова и Перейра, и это очень приятно. Также остаются с нами Ирина Капустина, Маргарита Курило, Екатерина Пипунырова. То есть все четыре доигровщицы остаются на следующий сезон. Двухлетний контракт продолжает действовать с либеро Анной Подкопаевой. Думаю, в новом сезоне команда будет понятна и приятна зрителю.

К сожалению, игрок, который провёл много лет в нашей команде, которого любим мы и наши болельщики, добрый, милый человек — Ира Фетисова — покидает наш клуб и в следующем сезоне будет играть в «Фенербахче», – рассказал Зиничев в интервью «Матч ТВ».