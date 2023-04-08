В «Урал» перейдёт серб Урош Ковачевич

Доигровщик сборной Сербии и польского клуба «Заверце» по волейболу Урош Ковачевич может продолжить карьеру в «Урале» (Уфа). В прошлом сезоне игрок помог клубу из Польши завоевать историческую бронзу в чемпионате страны. Ковачевича также называют лучшим игроком чемпионата в этом сезоне.

По данным польского издания Interia, одной из причин перехода является более высокий доход в России: за сезон в Польше Ковачевич получил около € 250–300 тыс., в «Урале» вознаграждение может быть гораздо выше. По условиям контракта клуб из Уфы должен будет заплатить дополнительно за разрыв действующего контракта серба с «Заверце», который заключён до окончания сезона-2023/2024.

Ковачевич ранее не играл в российском чемпионате. Он выступал в словенской, итальянской, катарской и китайской волейбольных лигах. Со сборной Сербии игрок дважды становился чемпионом Европы (2011, 2019) и победителем Мировой лиги – 2016. Также Уроша Ковачевича признавали лучшим игроком 2019 года по версии Европейской конфедерации волейбола.