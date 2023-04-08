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Казанский «Зенит» обыграл АСК во втором матче серии и вышел в полуфинал чемпионата России

Волейболисты казанского «Зенита» в гостях обыграли нижегородский АСК во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в следующую стадию турнира.

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счётом 3-2 по сетам — 21:25, 25:16, 25:23, 23:25, 15:11.

Также сегодня состоится ещё один матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России: «Белогорье» дома сыграет с новосибирским «Локомотивом» (20:00).

В других завершившихся матчах игрового дня московское «Динамо» победило «Факел», а волейболисты «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал. Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».