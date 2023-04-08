«Белогорье» обыграло «Локомотив» во втором матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке обыграли новосибирский «Локомотив» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России.

Ответная встреча завершилась в пользу белгородской команды со счётом 3-1 по сетам — 25:19, 25:22, 22:25, 25:20.

Напомним, в первом матче победу одержал «Локомотив». Таким образом, победитель противостояния до двух побед определится в следующей встрече, которая пройдёт на площадке в Новосибирске.

В других завершившихся матчах игрового дня московское «Динамо» победило «Факел» во втором очном матче и вышло в полуфинал, казанский «Зенит» обыграл АСК и также вышел в следующую стадию, а волейболисты «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга и сравняли счёт в серии.