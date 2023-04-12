Шведская спортсменка рассказала о сексуальном насилии, пережитом в детстве

Шведская прыгунья с шестом, участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, чемпионка Швеции Михаэла Мейер рассказала, что подверглась сексуальному насилию, когда была ребёнком.
«Когда я была ребёнком, меня изнасиловали, это слово до сих пор трудно употребить. Такое чувство, что это слово относится к тем, на кого напали однажды поздно ночью на тёмной улочке, но со мной это было не так. Я решила тогда ничего не говорить, я боялась, что причиню боль тем, кто был мне близок», – написала спортсменка на личной страничке в социальной сети.
Мейер рассказала, что ей потребовалось более 10 лет, чтобы осознать, что тогда произошло: «Мне повезло, что вокруг меня были люди, которые видели мои терзания и осмелились подтолкнуть меня нарушить молчание».
Михаэла является одной из лучших спортсменок Швеции, выступающих в прыжках с шестом. Её личный рекорд, 4,83 метра, установленный в августе 2020 года, также является рекордом Швеции.
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