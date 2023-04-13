Непомнящий: играть было сложно, но вполне приемлемо, пока я не потерял концентрацию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Напомним, в четвёртой партии Непомнящий играл чёрными фигурами. Партия завершилась после 47 ходов. Общий счёт в противостоянии теперь равный — 2:2.

«Настроение не лучшее. Думаю, в этой игре было много обоюдных шансов. Я не разобрался в позиции, недооценил сложившуюся структуру. Играть было сложно, но вполне приемлемо для чёрных, пока я не потерял концентрацию

Вечером мы с командой обсудим, как мне справиться с этим поражением. Но матч длинный, мы только в начале, так что я бы не стал сравнивать то, что сейчас происходит, с тем, что было в Дубае. Это совсем другая история», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.