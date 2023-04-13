Лижэнь сообщил, что мама приехала к нему на матч за мировую шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь после победы в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим рассказал, кто поддерживает его во время матча.

«Поддержка родных? Я могу лишь сказать, что теперь меня сопровождает моя мама», — передаёт слова Лижэня с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, в четвёртой партии Непомнящий играл чёрными фигурами. Партия завершилась после 47 ходов. Общий счёт в матче между Непомнящим и Лижэнем теперь равный — 2:2. Следующая партия пройдёт в субботу, 15 апреля.

Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».