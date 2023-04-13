Гимнаст Адем Асил принёс Турции первое в истории золото ЧЕ в многоборье

Представитель Турции Адем Асил выиграл чемпионат Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. По сумме выступлений на шести снарядах Асил набрал 84,965 балла и принёс Турции первое в истории золото по программе многоборья. Отметим, что лучшим Асил был только на кольцах. В этом виде он действующий чемпион мира.

Серебро завоевал британец Джейк Джармен, показавший лучший результат в вольных упражнениях и опорном прыжке. Бронзовым призёром стал украинец Илья Ковтун, показавший лучшие результаты на брусьях и перекладине.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Анталия, Турция

Мужчины. Личное многоборье

1. Адем Асил (Турция) — 84,965

2. Джейк Джармен (Великобритания) — 83,463

3. Илья Ковтун (Украина) — 83,032

4. Артур Давтян (Армения) – 82,665.

5. Ноэ Сейферт (Швейцария) – 82,664.

6. Юмин Аббадини (Италия) – 82,164.