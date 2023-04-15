Цветан Соколов: лучше победить с ошибками, чем уступить при хорошей игре

Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.
Встреча в столице завершилась победой бело-голубых на тай-брейке — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).
«Это полуфинал, нужно бороться за каждое очко. В четвёртом сете мы уступали, но смогли догнать соперника и победить. Сейчас нужно проанализировать встречу, отдохнуть и подготовиться ко второму матчу в понедельник. Во втором и третьем сете «Зенит» давил на подаче, хорошо действовал на блоке. Мы же не играли в свою игру, допускали ошибки. Но главное итоговый результат. Я часто говорю, что лучше победить с ошибками, чем уступить при хорошей игре», — сказал Соколов после матча.
- 15 апреля 2023
-
22:25
-
22:05
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
20:33
-
20:11
-
18:36
-
18:09
-
17:35
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:17
-
15:49
-
15:22
-
13:31
-
12:59
-
12:33
-
11:36
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
09:34
-
09:00
-
07:14
-
00:46
- 14 апреля 2023
-
18:59
-
18:59
-
18:35
-
16:57
-
16:30
-
15:45