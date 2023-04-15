Цветан Соколов: лучше победить с ошибками, чем уступить при хорошей игре

Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.

Встреча в столице завершилась победой бело-голубых на тай-брейке — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).

«Это полуфинал, нужно бороться за каждое очко. В четвёртом сете мы уступали, но смогли догнать соперника и победить. Сейчас нужно проанализировать встречу, отдохнуть и подготовиться ко второму матчу в понедельник. Во втором и третьем сете «Зенит» давил на подаче, хорошо действовал на блоке. Мы же не играли в свою игру, допускали ошибки. Но главное итоговый результат. Я часто говорю, что лучше победить с ошибками, чем уступить при хорошей игре», — сказал Соколов после матча.