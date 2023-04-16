Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» в первом полуфинале Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над челябинским «Динамо-Метар» в первом матче полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Игра, проходившая в Москве, завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 3-0 (25:20, 25:20, 26:24).
На предварительном этапе команды заняли первое и шестое места соответственно. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Динамо-Метар» оказался сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3, 3:1, 3:0).
Напомним, полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. «Динамо» и «Динамо-Метар» 16 и 18 апреля сыграют в Москве, 22 апреля – в Челябинске. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 24 апреля в Челябинске, пятый – 28 апреля в Москве.
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Полуфинал, первый матч
«Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:0 (25:20, 25:20, 26:24)
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