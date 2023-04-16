«Белогорье» и «Факел» одержали победы на старте серии за 5–8-е места в Суперлиге

В воскресенье, 16 апреля, прошли первые матчи серии игр за 5–8-е места в Суперлиге России по волейболу. В матче с «Факелом» (Новый Уренгой) «Динамо-ЛО» потерпел поражение на тай-брейке, а «Белогорье» (Белгород) в пятом дополнительном сете победил АСК (Нижний Новгород).

Суперлига. Мужчины. Матчи за 5–8-е место

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Факел» (Новый Уренгой) — 2-3 (23:25, 25:22, 25:22, 18:25, 5:15)

«Белогорье» (Белгород) – АСК (Нижний Новгород) — 3:2 (20:25, 23:25, 25:23, 25:15, 15:6)

Следующие матчи серии состоятся во вторник, 18 апреля. Хозяевами поля снова станут белгородское «Белогорье» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Финальные матчи серии пройдут в пятницу и субботу, 21 и 22 апреля.