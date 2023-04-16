«Зенит-Казань» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче 1/2 финала Суперлиги
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В воскресенье, 16 апреля, состоялся первый матч в серии игр полуфинала Суперлиги России по волейболу, в котором «Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» (Новосибирск) со счётом 3-1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22).
После поражения в первом сете команда Пламена Константинова смогла собраться и дать отпор клубу из Казани во втором сете, однако в третьем и четвёртом сетах в упорной борьбе «Зенит-Казань» вырвал победу.
Вторая игра в серии пройдёт во вторник, 18 апреля. Хозяином поля снова выступит казанский клуб.
Финальная игра между клубами «Зенит-Казань» и «Локомотив» состоится 27 апреля. Победитель полуфинала пройдёт в финал Суперлиги России, в котором встретится с победителем пары «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург.
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