Диагональный «Белогорья» Подребинкин: сегодня был настроен на максимальную самоотдачу

Диагональный «Белогорья» Иван Подребинкин рассказал, за счёт чего его команде удалось одержать волевую победу над нижегородской АСК (3-2) в первом матче серии плей-офф за 5-8 места мужской Суперлиги.
Напомним, в матче, который прошёл в Туле, белгородцы проиграли первые две партии, после чего выиграли три следующих подряд.
«В первых двух партиях ребятам было тяжело. Видно, что подустали. Надо было выходить второму составу и помогать. Хорошо, что в третьей партии дали эмоции, завелись, выложились полностью. Потому уже в игре меньше допускали своих ошибок, держали плотную подачу и на блоке тоже прибавили, начали «чехлить» из-за того, что выбивали с приёма соперника. Сразу игра изменилась в другую сторону, и нам стало легче играть. Был сегодня настроен на максимальную самоотдачу, очень хотел выйти и помочь команде», — приводит слова Подребинкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Второй матч серии между «Белогорьем» и АСК пройдёт завтра, 18 апреля, там же в Туле.
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