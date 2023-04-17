Болельщицы устроили драку на матче МЛБ в Чикаго и втянули в неё мужчин

Матч чемпионата Главной бейсбольной лиги (МЛБ), в котором «Чикаго Уайт Сокс» принимал 16 апреля «Балтимор Ориолс», запомнился массовой потасовкой на трибунах.

На опубликованном в Сети видеоролике видно, что изначально драку на стадионе «Гарантид Рейт Филд» спровоцировали женщины и лишь позже к выяснению отношений вынуждены были подключиться мужчины, которые поначалу преследовали цель просто разнять нарушительниц спокойствия, однако впоследствии были сами вовлечены в драку.

Остальные присутствовавшие на трибунах болельщики, находившиеся в непосредственной близости к происходящему, предпочитали либо снимать потасовку на свои гаджеты, либо отсаживаться на более дальние места.

Сама игра завершилась победой гостей со счётом 8:4.