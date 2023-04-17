Волейболистки «Локомотива» выиграли первый матч полуфинальной серии ЧР у «Протона»

Калининградский «Локомотив» нанёс поражение саратовскому «Протону» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. На своей площадке «Локомотив» обыграл «Протон» со счётом 3:1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19) и повёл в серии до трёх побед – 1-0.

Второй матч состоится 19 апреля в Калининграде, третий – 23 апреля в Саратове. Четвёртый, если понадобится, — 25 апреля в Саратове, а пятый – 28 апреля в Калининграде.

«Локомотив» занял второе место в регулярном чемпионате России и в четвертьфинале дважды обыграл «Тулицу» (3:0, 3:0). «Протон» на предварительном этапе занял пятое место, а в первом раунде плей-офф дважды оказался сильнее «Ленинградки» (3:2, 3:2).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Протон» (Саратов) – 3:1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19)