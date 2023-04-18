Шипов — о матче за звание чемпиона мира: очень опасная игра, Непомнящий сильно рискует

Российский шахматист, гроссмейстер, бывший тренер россиянина Яна Непомнящего Сергей Шипов прокомментировал ход прошедших шести партий матча за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем.
«Матч развивается очень странно, непредсказуемо, удивляет, что шахматисты играют настолько открыто. Ян даже не делает попыток как-то «подсушить» игру, стабилизировать её, играет, как играется, и получается, что сам забивает и сопернику даёт это сделать. Зрителям это нравится, они получают от этого эмоции. Ян пока недостаточно грамотно использует время, играет гениально, быстро, но иногда упускает критические позиции, в которых всё можно изменить.
Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Не знаю, сколько они будут продолжаться, но вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнёт проигрывать всё подряд. Силы у людей не беспредельные, нервная система тоже. Очень опасная игра, и Ян в ней сильно рискует», — сказал Шипов в интервью ТАСС.
Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем состоится сегодня, 18 апреля. Старт встречи — в 12:00 мск. Текущий счёт — 3-3.
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