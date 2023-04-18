Лижэнь — о седьмой партии против Непомнящего: я так и не нашёл возможности спастись

Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь прокомментировал ход и результаты седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором спортсмен потерпел поражение, уступив россиянину Яну Непомнящему.

«Я полностью пропустил возможный ход белых Ле2 и не смог найти верного продолжения. Потом я серьёзно задумался, но так и не нашёл возможностей спастись. Я не так уж плохо провёл эту партию, но в конце я многое упустил.

Я полушутя, полусерьёзно сказал Рихарду [Раппорту, ассистенту], что буду играть Французскую защиту. Но он отнёсся к моим словам серьёзно, сказав, что я могу попробовать, чтобы удивить соперника», — сказал китайский шахматист на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник, 18 апреля, завершилась седьмая партия матча за звание чемпиона мира. Турнир проходит в Астане (Казахстан). После седьмой партии общий счёт — 4-3 в пользу российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Следующая, восьмая, партия матча состоится в четверг, 20 апреля. Всего в ходе турнира предусмотрено 14 партий.