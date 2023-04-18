Непомнящий: стараюсь пользоваться соцсетями как можно меньше

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о своём отношении к использованию социальных сетей в день матча. Сегодня, в рамках седьмой партии матча за мировую шахматную корону он белыми фигурами обыграл представителя Китая Дин Лижэня.

«Стараюсь пользоваться соцсетями как можно меньше. Если я что-то вижу, то сразу закрываю браузер и выдёргиваю шнур из розетки», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 18 апреля, завершилась седьмая партия матча за звание чемпиона мира. Турнир проходит в Астане (Казахстан). После седьмой партии общий счёт — 4-3 в пользу российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Следующая, восьмая, партия матча состоится в четверг, 20 апреля. Всего в ходе турнира предусмотрено 14 партий.