Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» во втором полуфинальном матче мужской Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли новосибирский «Локомотив» во втором матче полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Встреча, проходившая в Казани, завершилась уверенной победой хозяев в трёх сетах — 3:0 (25:19, 27:25, 30:28).
Напомним, в первом матче серии «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22).
На предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Третий матч пройдёт 21 апреля в Новосибирске. Четвёртый, если понадобится, состоится 23 апреля там же, пятый – 27 апреля в Казани.
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