Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» во втором полуфинале Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Волейболистки московского «Динамо» обыграли челябинское «Динамо-Метар» во втором матче полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Игра, проходившая в Москве, завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 3:2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12).

Напомним, в первом матче полуфинального противостояния столичный клуб одержал победу со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 26:24). Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. 22 апреля команды проведут третью игру в Челябинске. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 24 апреля в Челябинске, пятый – 28 апреля в Москве.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Полуфинал, второй матч

«Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12).