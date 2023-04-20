Сотрудницы ESPN открыто выступили против позиции Байдена по трансгендерам в спорте

Сотрудницы американского спортивного портала ESPN открыто выступили против предложения президента США Джо Байдена внести изменения в раздел IX, официально разрешив спортсменам-трансгендерам на любом уровне участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.

Ранее Федерация синхронного плавания США (USAAS) уже приняла решение разрешить спортсменам любого пола участвовать в соревнованиях под своей эгидой в той категории, которая, по их мнению, наиболее точно соответствует их гендерной идентичности.

Трансгендерная пловчиха Лия Томас сразу же поддержала эту инициативу президента, однако сотрудницы ESPN Сейдж Стил и Саманта Пондер раскритиковали как её позицию, так и мнение президента страны.

«Это разрывает сердце и сводит с ума, на это страшно смотреть. Я постоянно думаю, что вот-вот проснусь и с облегчением увижу, что всё это было просто нелепым, комичным, бессмысленным сном…» — написала Стил на своей странице в «Твиттере».

«Это отнимет у биологических женщин и девочек так много возможностей в спорте. Жаль, что нам нужно бороться за целостность раздела IX в 2023 году, а также за причину, по которой он был нужен в первую очередь», — добавила Пондер.