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«Локомотив» одолел казанский «Зенит» и сократил отставание в полуфинале ЧР по волейболу

«Локомотив» одолел казанский «Зенит» и сократил отставание в полуфинале ЧР по волейболу
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» сократили отставание в полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с казанским «Зенитом». После двух поражений на выезде «Локомотив» на своей площадке взял верх над «Зенитом» со счётом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

Напомним, на предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Четвёртый матч состоится 23 апреля в Новосибирске, пятый, если понадобиться, – 27 апреля в Казани.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Полуфинал. Третий матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) — 3:0 (25:18, 27:25, 25:23).

Счёт в серии – 1-2.

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
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