«Локомотив» одолел казанский «Зенит» и сократил отставание в полуфинале ЧР по волейболу

Волейболисты новосибирского «Локомотива» сократили отставание в полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с казанским «Зенитом». После двух поражений на выезде «Локомотив» на своей площадке взял верх над «Зенитом» со счётом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

Напомним, на предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Четвёртый матч состоится 23 апреля в Новосибирске, пятый, если понадобиться, – 27 апреля в Казани.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Полуфинал. Третий матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) — 3:0 (25:18, 27:25, 25:23).

Счёт в серии – 1-2.