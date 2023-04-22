Карамаринов переизбран на пост президента Европейской легкоатлетической ассоциации

Болгарина Добромира Карамаринова переизбрали на пост президента Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы состоялись сегодня, 22 апреля, на 28-м Европейском легкоатлетическом конгрессе в Белграде (Сербия). Карамаринов будет возглавлять организацию на протяжении следующих четырёх лет. Вице-президентами European Athletics были избраны Черри Александер (Великобритания), Жан Гарсия (Франция) и Карин Груте Мовин (Швеция). Впервые за 53-летнюю историю существования организации её вице-президентами стали две женщины.

Также были выбраны 13 членов совета European Athletics: Слободан Бранкович (Сербия), Франк Каррерас (Гибралтар), Рауль Чападо (Испания), Энн Фарсет (Норвегия), Мартон Дьюлаи (Венгрия), Тиа Хеллебаут (Бельгия), Анна Кирнова (Словакия), Юрген Кессинг (Германия), Стефано Мей (Италия), Гванца Микеладзе (Грузия), Антти Филаковски (Финляндия), Эрих Тейгамяги (Эстония) и Александра Войнеска-Зикова (Северная Македония).