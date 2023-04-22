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Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии столичная команда в Челябинске нанесла поражение «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (28:26, 28:26, 25:17). В предыдущих двух матчах московское «Динамо» также было сильнее – 3:0, 3:2.

На предварительном этапе «Динамо» заняло первое место, «Динамо-Метар» — шестое. В четвертьфиналах московские бело-голубые дважды обыграли краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Динамо-Метар» оказалось сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3, 3:1, 3:0).

За вторую путёвку в финал играют калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». После двух матчей впереди «Локомотив» — 2-0.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Третий матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (26:28, 26:28, 17:25).

Итоговый счёт в серии – 0-3.