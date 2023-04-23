«Протон» — «Локомотив»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 23 апреля, состоится третий матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между саратовским «Протоном» и «Локомотивом» из Калининградской области. Первые два матча серии прошли в Калининграде и завершились победой «Локомотива» (3:1, 3:0).
На четвертьфинальной стадии турнира «Протон» одолел «Ленинградку» в двухматчевом противостоянии (3:2, 3:2), а калининградский «Локомотив» оказался сильнее «Тулицы» (3:0, 3:0).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. В случае победы «Локомотива» серия завершится. Если понадобится четвёртый матч, он состоится 25 апреля в Саратове, пятый – 28 апреля в Калининграде.
23 апреля полуфинал «Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) начнётся в 17:30 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Старт».
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