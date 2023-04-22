«Предателями считать никого не буду». Дмитрий Губерниев — о смене гражданства спортсменами

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами в условиях отстранения от международных соревнований.

«Надо ли с этим бороться? У кого-то личные мотивы. Например, сменили гражданство шахматистка Александра Костенюк и шорт-трекистка Софья Просвирнова. Кто-то захочет поехать на Олимпиаду и сменит гражданство – и я не буду считать их предателями. Мне странно, что сейчас ещё так мало людей, которые захотели что-то поменять в своей жизни.

Понимаю ли мотивы тех спортсменов, которые остаются в России? У каждого свои резоны. Кто связан с силовыми структурами, армией, кто-то боится реакции общественности, кто-то не мыслит себя без России и российского спорта. Но мы должны быть готовы к тому, что спортсмены будут менять гражданство. Я считаю, что это процесс обсессивный, предателями считать никого не буду. Но большинство из них и не ждут там. Даже тех, кто усилил бы другие сборные. Прежде всего, по политическим мотивам», — приводит слова Губерниева Metaratings.